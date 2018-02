Nowi "Faceci w czerni" od reżysera "Szybkich i wściekłych 8"

Po sukcesachoraz F. Gary Gray ma na oku kolejny potencjalny megahit. Negocjuje posadę reżysera rebootuSony zaplanowało premierę filmu na 14 czerwca 2019 roku. Autorami scenariusza są Matt Holloway ). Dotychczasowe gwiazdy cyklu, Will Smith Tommy Lee Jones , nie powrócą raczej na ekran.Tytułowi bohaterowie to członkowie tajnej policji zajmującej się monitoringiem poczynań kosmitów na naszej planecie. Ich ekranowe przygody są inspirowane popularnym komiksem Lowella Cunninghama. Trzy częścizarobiły łącznie w kinach ponad półtora miliarda dolarów.Wytwórnia ma nadzieję, że nowy film okaże się sukcesem porównywalnym do zeszłorocznego rebootu, który do tej pory zgarnął ponad 800 milionów $.