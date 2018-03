Nowi aktorzy na statku Toma Hanksa

Getty Images © Alberto E. Rodriguez







Do obsady filmu, do którego scenariusz napisał Tom Hanks , dołączyli Elisabeth Shue Rob Morgan . Projekt nosi tytułFabuła na podstawie książki C.S. Forestera pt. "The Good Shepherd" rozgrywa się w czasie II wojny światowej i opowiada o dowódcy marynarki o imieniu Ernest Krause, którego gra Hanks. Bohater ma stanąć za sterami nowego statku "Greyhound". Ma nim przepłynąć Atlantyk ścigany przez nazistowskie u-booty.Hanks jest także producentem całości. Reżyseruje Aaron Schneider.