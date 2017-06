Nowi mutanci w "X-Men: Dark Phoenix"

"The Hashtag Show" dotarło do opisu nowych mutantów, którzy pojawią się w widowisku. Oczywiście ich prawdziwa tożsamość kryje się za niewinnymi imionami, jednak członkowie "The Hashtag Show" twierdzą, że rozszyfrowali, o kogo chodzi.Jednym z nowych bohaterów ma być Hiroshi, 20-latek z Tokio, który zawsze musi być w centrum uwagi. "The Hashtag Show" uważa, że pod tym imieniem kryje się Sunfire, który pochłania energię słoneczną i wykorzystuje ją do latania i strzelania ognistymi promieniami.Drugą bohaterką jest Brittany. To młoda dziewczyna (15-17 lat), która jest ładna, charyzmatyczna i jest urodzoną aktorką. "The Hashtag Show" identyfikuje ją jako Dazzler, która zamienia dźwięki w światło. Co ciekawe postać ta miała zostać zasygnalizowana w, ale scena została usunięta z ostatecznej wersji filmu.Trzecim nowym nabytkiem będzie Jack. To Anglik w wieku 40-50 lat. Jest przystojny, pewny siebie i nigdy nie okazuje lęku. W rzeczywistości ma to ponoć być Mastermind, który jest mistrzem iluzji i członkiem Hellfire Club. Do tego klubu może też należeć postać kryjąca się pod imieniem Redmond, a tak naprawdę Black Bishop.W filmie być może pojawi się też młoda Rogue (o której już wcześniej spekulowano), Mimic i Sauron.Komiks "Dark Phoenix" został wydany w 1980 roku. Opowiadał on o Jean Grey, która stała się naczyniem dla kosmicznego bytu zwanego Phoenix Force. To jedna z najpotężniejszych sił w komiksowym uniwersum Marvela. Pomogła m.in. w pokonaniu Galactusa.Premierę widowiska zaplanowano na 2 listopada 2018 roku.