Nowy "Bond" bez Christopha Waltza?

Prace nad nowymjuż trwają. W roli głównej pojawi się Daniel Craig . Niektórzy fani zastanawiali się, czy Christoph Waltz również powróci. Odpowiedź aktora nie pozostawia złudzeń.Stwierdził on mianowicie, że chciałby wrócić, ale tak się nie stanie, ponieważ jest w tej serii tradycja, że w nowym filmie jest nowe nazwisko. Internet natychmiast oszalał na punkcie wypowiedzi Waltza . Wszyscy zastanawiają się, co miał na myśli. Czy oznacza to, że ktoś inny zagra Blofeld? Czy może Bond zyska nowego złoczyńcę? Są wreszcie i tacy, którzy sądzą, że Waltz okłamuje fanów i w filmie jednak się pojawi.trafi do kin w listopadzie 2019 roku.