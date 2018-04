Nowy "Halloween" pójdzie do poprawki?

3 2 1



Mamy złą wiadomość dla tych, którzy z niecierpliwością odliczają czas do październikowej premiery. Ekipa filmowa chyba będzie musiała wrócić na plan i dokonać radykalnych zmian w fabule. Jeśli wierzyć krążącym po sieci plotkom, pokaz testowy zorganizowany przez Blumhouse nie wypadł korzystnie.Portal Horror Freak News podaje, że pokazu odbył się 18 kwietnia w Chatsworth w Kalifornii. Osoby, które miały okazję horror zobaczyć, nie były zachwycone. Podobno film jest zdecydowanie za długi i za bardzo skupia się na rozbudowywaniu postaci, które szybko zostają zabite. W filmie jest sporo nawiązań do wcześniejszych części cyklu, lecz wypadają one źle, bardziej jak zrzynki niż hołd. Brakuje też jasnego i przemyślanego nawiązania do oryginału.Całość przypomina raczej takie cykle jakczyniż. A już najgorszy jest podobno finał, który jest obrazą dla cyklu. Portal Horror Freak News twierdzi, że jeśli twórcy zakończenia nie zmienią, to zabiją cykl.Na szczęście czasu na dokrętki jest sporo. Obraz trafi do amerykańskich kin dopiero 19 października.