Nowy "Hellboy" bez hamulców, za to z praktycznymi efektami

Jak donosiliśmy w maju, w Hollywood ruszyły prace nad kinowym rebootem. Tytułową rolę zaproponowano znanemu ze Davidowi Harbourowi , z kolei za kamerą stanie Neil Marshall ). I jak się okazuje, ma to być film, którego twórcy postawią na praktyczne efekty specjalne - a w takim stopniu, w jakim będzie to możliwe."Pójdziemy w stronę analogowych efektów, to na pewno - mówił reżyser w wywiadzie - Uwielbiam takie podejście, używam praktycznych efektów, kiedy tylko mogę. Komputerowa animacja to niesamowite narzędzie, ale chodzi o to, by rozwijała świat, a kreowała zastępczą rzeczywistość".Jako że projekt pod roboczym tytułemma być zrealizowany z myślą o kategorii wiekowej R, twórca odniósł się również do pytania o brutalność nowego filmu: "Dostaliśmy pozwolenie na R-kę, to jakby ktoś zdjął ci kajdanki. Teraz możemy zrobić film, który zawsze chcieliśmy zrobić. Nie chodzi o to, że będę coś podciągał pod tę kategorię, ale o wolność artystyczną - jeśli wyjdzie z tego film na R, to doskonale. Nikt nas w tym aspekcie nie będzie powstrzymywał. Materiał źródłowy jest dość krwawy i brutalny, a ja mam zamiar oddać mu hołd".Autorami scenariusza nowej wersji są Andrew Cosby Christopher Golden oraz twórca komiksów o piekielnym superbohaterze, Mike Mignola . Projekt pod roboczym tytułemma być zrealizowany z myślą o kategorii wiekowej R.Komiksy o Hellboyu trafiły na półki sklepów w 1993 roku. Tytułowy bohater to czerwonoskóry demon sprowadzony z piekła na Ziemię przez nazistów w trakcie II wojny światowej. Ostatecznie przybysz trafił pod skrzydła Amerykanów. Z czasem dołączył do Biura Badań Paranormalnych i Obrony, gdzie zajął się zwalczaniem nadprzyrodzonych sił zła.Do tej pory powstały dwa filmy o Hellboyu. Wyreżyserował je Guillermo Del Toro , a tytułową rolę zagrał Ron Perlman . Niestety, żaden z nich nie okazał się kasowym przebojem.Realizację rebootu sfinansuje studio Millennium.