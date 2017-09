Nowy "Pitbull" ma tytuł i reżysera

3 2 1



Nowyma już tytuł. Brzmi on. Za kamerą produkcji stanie Władysław Pasikowski ).Poinformował o tym za pośrednictwem swojego Facebookowego konta aktor Marcin Dorociński , który zagra w filmie główną rolę - po ponad dziesięcioletniej przerwie znów wcieli się w Sławomira Desperskiego, alias Despero. W obsadzie są również Adam Woronowicz Twórcazastąpił na stanowisku reżysera Patryka Vegę , który był związany zod początku istnienia cyklu. Dlaczego filmowiec nagle rozstał się z dochodową serią?- ogłosił Vega na swoim Facebooku. Czy chodziło mu o to, że w kolejnym filmie miała wystąpić Doda W ubiegłym roku do kin trafiły dwie odsłony cyklu:orazObie okazały się wielkimi kasowymi przebojami. W samej Polsce obejrzało je łącznie ponad 4 miliony widzów. Obrazy cieszyły się również dużą popularnością w Wielkiej Brytanii. Wszystkie filmy w bezkompromisowy sposób opowiadają o świecie stołecznych policjantów i kryminalistów.