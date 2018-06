Nowy "Smętarz dla zwierzaków" już otwarty

Ruszyły zdjęcia do nowej wersji. O rozpoczęciu prac na planie poinformowali twórcy horroru, Dennis Widmyer ).Inspirowany powieścią Stephena Kinga "Smętarz" opowiada o rodzinie Creedów, którzy przeprowadzają się do małego miasteczka w Maine. Sielski żywot bohaterów zostaje zakłócony przez duchy starego indiańskiego cmentarza.) i Amy Seimetz ) grają Louisa i Rachel Creedów. John Lithgow wciela się w Juda Crandalla.Film trafi do kin 5 kwietnia 2019 roku.