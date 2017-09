Nowy "Terminator" nie uwzględni wydarzeń z "Genisys"

3 2 1



Niedzielną konkurencję na stosunek ilości newsów do ich jakości wygrywa Arnold Schwarzenegger . Gwiazdor nie tylko uspokoił fanów, zapewniając, że nowy film nie uwzględni istnienia. Wyznał również, że sequel, komediowego hitu z 1988 roku, żyje i ma się dobrze.Jeśli idzie o tę pierwszą sprawę, producent James Cameron oraz zatrudniony przez niego reżyser Tim Miller ) nie uznają za część kanonu niczego, przy czym Cameron bezpośrednio nie pracował - zapomnijcie więc o wydarzeniach z, ale też najprawdopodobniej zorazpomyślany jest jako pierwsza część nowej trylogii. Jako że w filmie powrócą postaci, które fani kochają najbardziej - w obsadzie znajdzie się miejsce dla Schwarzeneggera , oficjalnie podano również, że Sarę Connor zarga Linda Hamilton - zanosi się na tradycyjny sequel. Co o tym sądzicie? Dobry pomysł, czy może pozbycie się interesującej części uniwersum?Co do kontynuacji, o której w Hollywood mowa już od 6 lat, pre-produkcja oraz zdjęcia do filmu mają ruszyć zaraz po tym jak Schwarzenegger zakończy temat. Nie jest to oczywiście oficjalna informacja, ale brzmi całkiem wiarygodnie - wątek powrócił już w serii kwietniowych wywiadów z aktorem.Film miałby być zatytułowany("Trojaczki"), a w obsadzie oprócz gwiazd oryginału, Schwarzeneggera Danny'ego DeVito , pojawiłby się Eddie Murphy . Scenariusz napisał znany m.in. zaktor Josh Gad . Oryginał zarobił ponad 200 milionów dolarów, więc producenci mają o co walczyć.