Nowy film Agnieszki Holland zyskał producenta

Kolejny film Agnieszki Holland zyskał właśnie producenta – prawa do realizacjizyskało angielskie studio WestEnd Films.opowie historię tytułowego walijskiego dziennikarza, który badał i relacjonował wydarzenia związane z Wielkim Głodem panującym w latach 1932-33 na Ukrainie, a także publikował szereg artykułów na temat sytuacji politycznej w Niemczech, gdy do władzy dochodził Hitler. Jego raporty z Ukrainy zainspirowały George'a Orwella do napisania "Folwarku zwierzęcego". Jones zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w wieku 30 lat. Istnieją przesłanki, że w jego zabójstwo zamieszane było NKWD. Holland powiedziała dziennikarzom, że chociaż czasy się zmieniły, wciąż widać wyraźne podobieństwa do sytuacji z lat 30. XX wieku.Aktualnie na festiwalu w Berlinie pokazywany jest inny film Holland o serii tajemniczych morderstw do jakich dochodzi w Sudetach wśród myśliwych.