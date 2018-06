Nowy film Clinta Eastwooda na Blu-ray i DVD już 20 czerwca

21 sierpnia 2015 roku świat w napięciu śledził doniesienia o ataku terrorystycznym na pociąg zmierzający do Paryża, któremu zapobiegli trzej Amerykanie. Clint Eastwood przedstawia losy tych niezwykłych mężczyzn, od czasów dzieciństwa aż po serię niewiarygodnych zdarzeń prowadzących do ataku. Łącząca ich więź pozwoliła ocalić życie ponad 500 pasażerów. Najnowszy film zdobywcy czterech Oscarów Clinta Eastwooda zadebiutuje na Blu-ray i DVD jużSpencer Stone i Alek Skarlatos są uczniami prywatnej, chrześcijańskiej szkoły na przedmieściach. I najlepszymi przyjaciółmi. Chłopcy nie należą do spokojnych i często lądują na dywaniku u dyrektora placówki. Podczas jednej z takich "wizyt" poznają Anthonyego Sadlera, który dołącza do ich paczki.Kilka lat później ich drogi się rozchodzą. Spencer i Alek wstępują do wojska, a Anthony decyduje się kontynuować swoją edukację w collegeu. W 2015 roku szkolni przyjaciele postanawiają spotkać się podczas wspólnej wakacyjnej podróży po Europie. Po krótkim pobycie w Niemczech, a potem w Amsterdamie cała trójka wyrusza do Paryża, pociągiem o 15:17.Podróż przebiega spokojnie do czasu gdy jeden z pasażerów pociągu zwraca uwagę, że jedna z toalet jest zajęta od podejrzanie długiego czasu. Kiedy stara się do niej dostać, z pomieszczenia wypada uzbrojony mężczyzna. Spencer, Alek i Anthony bez chwili wahania ruszają do akcjito najnowszy film czterokrotnego zdobywcy Oscara Clinta Eastwooda . W obrazie główne role zagrali prawdziwi uczestnicy wydarzeń z 2015 roku odtwarzając na ekranie samych siebie: Spencer Stone Isabelle Risacher Moogalian . W obsadzie nie zabrakło również zawodowych aktorów. W pozostałych rolach w filmie wystąpili: Ray Corsani Judy Greer , nominowana do nagrody Emmy Jenna Fischer oraz P.J. Byrne