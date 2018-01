Nowy film Woody'ego Allena nie ujrzy światła dziennego?

Getty Images © Christopher Polk



Amazon Studios, dla którego Woody Allen nakręcił swój najnowszy film, ma nie lada problem. W świetle najnowszych oskarżeń pod adresem reżysera o molestowanie seksualne firma rozważa rezygnację z premieryZdaniem branży Amazon albo nigdy nie pokaże filmu, albo umieści go bez jakiejkolwiek promocji w swojej internetowej wypożyczalni. Na dystrybucję w kinach (przynajmniej w Stanach Zjednoczonych) nie ma co jednak liczyć.Przypomnijmy: w 2014 roku adoptowana córka Allena i Mii Farrow , Dylan Farrow, oskarżyła opiekuna o molestowanie seksualne. Do zdarzenia miało dojść, gdy kobieta miała zaledwie 7 lat.- pisała Farrow w liście otwartym.O sprawie ponownie zrobiło się głośno w ostatnich tygodniach. Wielu aktorów, którzy pracowali z Allenem w przeszłości, wyraziło żal z tego powodu. Gwiazdy Selena Gomez przekazali swoje gaże na cele dobroczynne.Film opowiada historię dwójki młodych ludzi, którzy przyjeżdżają na weekend do Nowego Jorku. Tam czeka ich jednak seria niefortunnych zdarzeń.