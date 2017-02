Nowy film o Robin Hoodzie zainspirowany "Johnem Wickiem"

Wytwórnia Lionsgate przygotowuje właśnie film, w którym wystąpią m.in. Taron Egerton (jako tytułowy bohater), Jamie Foxx (jako Mały John) i Ben Mendelsohn (jako czarny charakter). Jeśli macie wątpliwości, czemu Hollywood znowu zabiera się za historię Robin Hooda, to producent Basil Iwanyk ma dla Was garść odpowiedzi. Co uczyni nową wersję wartą obejrzenia?, wyjaśnił Iwanyk , dodał producent.Premierę zapowiedziano na marzec 2018.