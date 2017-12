Nowy film z Brie Larson już na DVD

Miłość można znaleźć nawet w najbardziej niespodziewanym momencie i to na końcu świata, o czym przekonują się bohaterowie komedii romantycznej. Film, w którym główne role zagrali Brie Larson Scott Bakula jest już dostępny na DVD.Błyskotliwa naukowiec dr Linda ( Brie Larson ) zostaje wysyłana przez swoich przełożonych do Indii, aby sprzedać tam genetycznie zmodyfikowany ryż. Jest przekonana, że jedzie nieść pomoc i wspierać lokalnych rolników. Nie zdaje sobie sprawy, że została wykorzystana przez koncern, która ukrywa przed nią faktyczny powód wyjazdu. Na szczęście bohaterka z pomocą przyjaciół odkryje prawdę i rozpocznie walkę o sprawiedliwość.to romantyczna komedia będąca reżyserskim debiutem Dana Barona, scenarzysty mającego na swoim koncie fabułę komedii. Główne role zagrali zdobywczyni Oscara Brie Larson ), zdobywca Złotego Globu Scott Bakula (serial), dwukrotny laureat Złotego Globu Donald Sutherland ), nominowana pięciokrotnie do Złotego Globu Tyne Daly (serial), Utkarsh Ambudkar (serial) oraz gwiazda bollywoodzkiego kina Suhasini Mulay ).Udział w filmiewymagał od Brie Larson nie tylko talentu aktorskiego, ale również umiejętności muzycznych.– śmieje się aktorka.– dodaje aktorka.