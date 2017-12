Nowy serial "Templariusze" już w Polsce

Polska premiera nowego serialu History odbyła się w HBO GO, aw HBO. Dziesięcioodcinkowy sezon, który został wyprodukowany przez A+E Studios we współpracy z prowadzoną przez Jeremy'ego Rennera spółką The Combine, Island Pictures i studiem produkcyjnym Midnight Radio, przedstawi widzom kulisy średniowiecznej polityki oraz wojen toczonych przez templariuszy - najpotężniejszy, najbogatszy i najbardziej tajemniczy zakon rycerski wieków średnich, którego członkowie mieli strzec najświętszych relikwii chrześcijaństwa.Akcja serialurozpoczyna się tuż po upadku Akki, ostatniego bastionu templariuszy w Ziemi Świętej, gdzie Święty Graal ginie w zagadkowych okolicznościach. Wiele lat później pojawiają się wskazówki, które sugerują, gdzie może znajdować się Graal. Szlachetnie urodzony, odważny i uparty członek zakonu templariuszy rycerz Landry ( Tom Cullen - seriale) wysyła grupę braci na śmiertelnie niebezpieczną misję, której celem jest odzyskanie zaginionego kielicha.Historia rycerzy zakonu templariuszy obfituje w ważne wydarzenia - znajdziemy w niej bitwy toczone w Ziemi Świętej, konflikt z królem Francji oraz tajemnicze okoliczności, które doprowadziły do ostatecznego upadku zakonu w piątek, 13 października 1307 roku (od tego czasu trzynasty dzień miesiąca jest uważany za feralny). Głównymi motywami serialu są wiara, poświęcenie i ofiara, polityka, miłość, władza i zemsta. Produkcja Templariusze zabierze widzów w podróż do tajemnego świata owianego legendami zakonu rycerskiego, podczas której dowiemy się, kim byli służący w nim bracia, jak żyli i w co wierzyli, gdy szykowali się na śmierć.Obok Cullena w serialu zobaczymy także Pádraica Delaneya ), który wcieli się w rolę Gawaina, niegdyś najsłynniejszego szermierza zakonu templariuszy, który został okaleczony podczas bitwy o Akkę, oraz Simona Merrellsa ) jako Tancreda, lojalnego, odważnego i gotowego na wszystko rycerza, który jest wierny złożonemu zakonowi templariuszy ślubowaniu.Bohaterami serialusą najpotężniejsi ludzie średniowiecznej Europy. Jima Cartera ) widzowie zobaczą w roli papieża Bonifacego VIII, zwierzchnika zakonu templariuszy, który jest ostoją spokoju i stabilizacji w ogarniętym przez chaos średniowiecznym świecie. W rolę Joanny z Nawarry, hiszpańskiej księżniczki, żony Filipa IV Pięknego, wcieli się Olivia Ross ). Grana przez nią bohaterka jest nie tylko wzorową i oddaną swoim dzieciom matką, ale przede wszystkim sprawną dyplomatką. Ed Stoppard (serial) wcieli się w rolę Filipa IV Pięknego, najpotężniejszego europejskiego monarchy. Król Francji chce wzmocnić swoją władzę z pomocą makiawelicznego doradcy, pragmatycznego prawnika Williama De Nogaret, w którego rolę wcieli się Julian Ovenden ). Sabrinę Bartlett ) zobaczymy w roli księżniczki Izabeli, córki Joanny z Nawarry i Filipa Pięknego, która wiele lat później będzie znana w Anglii jako wilczyca z Francji.Templariusze to kolejny serial fabularny własnej produkcji kanału HISTORY, który ma w swojej ramówce tak głośne tytuły jak(już niedługo odbędzie się premiera szóstego, liczącego 20 odcinków sezonu), dramat wojenny(trwa produkcja drugiego sezonu) oraz premierowe seriale, którego producentem wykonawczym jest laureat Oscara i Złotego Globu Robert Zemeckis firmowany przez zdobywcę nagrody Emmy, producenta R.J. Cutlera