Nowy sezon "Gry o tron" już dziś w HBO i HBO GO

Bijący rekordy popularności serial fantasy produkcji HBO jest ekranizacją bestsellerowej sagi George'a R.R. Martina . Zdrada, pożądanie, intrygi i siły nadprzyrodzone wstrząsają czterema stronami Westeros, a walka o Żelazny Tron staje się coraz bardziej zażarta. Siódmy sezon kultowego serialu HBOpojawi się w HBO i HBO GO w poniedziałek, 17 lipca. Premiera pierwszego odcinka odbywa się równo z amerykańską premierą o godzinie 3:00 w nocy. Następna emisja zaplanowana jest wieczorem o godz.w HBO i ow HBO3.Daenerys Targaryen wyrusza do Westeros wraz ze swoją armią, smokami i Tyrionem Lannisterem, który stał się jej doradcą. Winterfell powraca do rodu Starków, a Jon Snow zostaje mianowany Królem Północy, po pokonaniu Ramsaya Boltona w Bitwie Bękartów. Cersei Lannister zdobywa Żelazny Tron w Królewskiej Przystani, zostawiając swoich przeciwników, a także Wielkiego Wróbla i jego wyznawców na pastwę płomieni w Sepcie Baleora. Kiedy rozpadają się dawne sojusze, pojawia się armia umarłych, która wyrusza w kierunku Muru, aby na zawsze położyć kres grze o tron.W obsadzie najnowszego sezonuzobaczymy ponownie: zdobywcę nagrody Emmy i Złotego Globu Petera Dinklage'a (Tyrion Lannister), Nikolaja Coster-Waldaua (Jaime Lannister), Lenę Headey (Cersei Lannister), Emilię Clarke (Daenerys Targaryen), Aidana Gillena (Petyr Littlefinger Baelish), Kita Haringtona (Jon Snow), Dianę Rigg (Lady Olenna Tyrell), Sophie Turner (Sansa Stark) i Maisie Williams (Arya Stark).W 2015 rokuzostała wyróżniona rekordową liczbą 12 statuetek Emmy. W 2016 roku produkcja powtórzyła ten sukces, zdobywając po raz kolejny aż 12 nagród Emmy w takich kategoriach jak: najlepszy serial obyczajowy, najlepsza reżyseria ( Miguel Sapochnik ) i najlepszy scenariusz ( David Benioff D.B. Weiss ).Premiera pierwszego odcinka serialu HBOodbędzie się w poniedziałek, 17 lipca w HBO o godz. 3.00 w nocy równo ze światową premierą. Kolejne emisje tego odcinka zaplanowane są o godz. 20.10 w HBO oraz o godz. 21.00 w HBO3. Wszystkie sezonymożna oglądać w HBO GO. Nowe odcinki będą się pojawiały w HBO i HBO GO w każdy poniedziałek. Siódmy sezon liczy siedem odcinków.