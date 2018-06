Nowy złoczyńca, bracia Hobbsa i siostra Deckarda

3 2 1



W lipcu 2019 roku do kin wejdzie spin-offzatytułowany. Oficjalnie szczegóły projektu nie są znane. Jednak portal That Hashtag Show ujawnił, kogo prawdopodobnie zobaczymy na ekranie.Jeśli wierzyć stronie, para bohaterów dostanie zupełnie nowego wroga. Ma to być klasyczny czarny charakter amerykańskiego kina, co oznacza, że będzie się ubierał na czarno i mówił z wyraźnym brytyjskim akcentem. Najciekawszym szczegółem jest jednak to, jak się nazywa - Mr. Null. Wydaje się, że nie jest to przypadkowe i ma to jakiś związek z postacią graną przez Kurta Russella zwaną Mr. Nobody. Do roli poszukiwany jest aktor w wieku 49-59 lat.Poznamy również kolejnych członków rodziny głównych bohaterów. Poszukiwana jest polinezyjska aktorka w wieku 70-75 lat, a także pięciu polinezyjskich aktorów w wieku 30-50 lat. Ta pierwsza wcieli się w postać Sofii Hobbs, która jest głową całej rodziny. Piątka aktorów wcieli się w: Jonah, Cala, Tima, Matta i Alexa, czyli pięciu braci bohatera granego przez Dwayne'a Johnsona Z kolei Deckard otrzyma siostrę Hattie Shawn, o której na razie wiadomo tyle, że jest agentką MI-6. Poszukiwana jest aktorka w wieku 28-39 lat w typie Kate Winslet . Na razie nie potwierdzono, czy Luke Evans Helen Mirren powrócą. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że rodzina ma stanowić jedne z głównych tematów widowiska, jest to całkiem prawdopodobne.wyreżyseruje David Leitch