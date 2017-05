O czym miał opowiadać spin-off "Hellboya", który nie powstanie?

3 2 1



Fani Hellboya z pewnością mają mieszane uczucia po ostatnich nowinach dotyczących ich ulubionego bohatera. Tak, powstanie nowy film o Hellboyu, ale będzie to reboot i nie nakręci go Guillermo Del Toro . Ta informacja oznacza nie tylko pożegnanie z Ronem Perlmanem - którego zastąpi David Harbour - ale i koniec szans na planowany spin-off o przygodach Abe'a Sapiena.Scenarzysta Peter Briggs ujawnił, że od 2010 roku przygotowywał film, który miałby opowiedzieć o dziwnym rybim towarzyszu Hellboya, w którego wcielił się Doug Jones , zdradził Briggs . Rozmawialiśmy o możliwości nakręcenia z nimi filmu. Zacząłem pracować nad szkieletem fabuły z Aaronem Masonem Abe Sapien był tam głównym bohaterem, wyjaśnił scenarzysta. Hellboy również się pojawiał. Możecie przyrównać to do: był tam Batman, ale to nie jego dotyczyła historia. Studio Universal chciało zrealizować film, ale z czasem zdecydowali, że priorytetem jest dla nich, więctrafił do poczekalni. Uznałem, że to koniec.Ale w 2015 roku studio ponownie okazało zainteresowanie projektem. Było tylko jedno ale: w filmie nie mógł pojawić się Hellboy. Briggs ponownie przystąpił do pracy.Projekt miał nosić tytuł. Ale po złożeniu scenariusza w studiu, sprawy ucichły - co zdziwiło Briggsa , przekonanego, że film jest na dobrej drodze do realizacji. Jego zdaniem informacja o powstaniu rebootu oznacza definitywną śmierć jego projektu.