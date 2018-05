O czym opowiedzą "Bad Boys for Life"?

Czyżby po latach zapowiedzi i zmian potencjalnych reżyserów trzecia częśćwreszcie powstała? Wszystko wydaje się to potwierdzać. Studio Sony Pictures chce rozpocząć zdjęcia w Miami na przełomie sierpnia i września. Wiadomo nawet, o czym ma opowiadać film, zatytułowanyAkcja ma ruszyć w momencie, gdy Marcus Burnett ( Martin Lawrence ) i Mike Lowery ( Will Smith ) są rozdzieleni. Marcus - po kłótni z Mikiem pracuje jako prywatny detektyw. Mike tymczasem chce zmaga się z kryzysem wieku średniego oraz z nowym, zapalczywym partnerem. Lowery i Burnett będą jednak musieli ponownie połączyć siły, kiedy groźny albański najemnik postanowi zemścić się na nich za śmierć swojego brata.Za kamerą staną Adil El Arbi ). Budżet filmu to ponad 100 milionów dolarów. Premiera prawdopodobnie w 2019 roku.Równocześnie stacja NBC przygotowuje serialowy spin-off cyklu,, który opowie o siostrze Burnetta, Syd. W obsadzie są Gabrielle Union