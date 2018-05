O nostalgii za Stalinem w byłych krajach ZSRR

Od upadku Związku Radzieckiego zdążyło dorosnąć całe pokolenie, ale kontekst rosyjskiego imperium wciąż jest żywy w jego dawnych republikach. W sekcji "Peryferie imperium" podczas 15. edycji Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity poznamy współczesną sytuację krajów byłego ZSRR, dowiemy się, jak zmieniły się w ostatnim ćwierćwieczu i dokąd zmierzają.Rumuński reżyser Alexandru Solomon w filmie("Tarzan's Testicles", 2017) przygląda się ośrodkowi badawczemu w stolicy Abchazji, Suchumi, który Sowieci wybudowali w latach 20. XX wieku. Chcieli tam krzyżować ludzi i małpy człekokształtne, ale eksperyment nigdy się nie udał. W zakamarkach instytutu wciąż można spotkać małpy. Dziś testuje się na nich nowe leki i medyczne zabiegi. Instytut Sukhumiego jest dla reżysera symbolem Abchazji – niezwykłym mikrokosmosem odzwierciedlającym mieszaninę dychotomicznych elementów: przeszłości i teraźniejszości, nauki i religii, litości i okrucieństwa, dumy i żałości.Więcej o filmie i daty projekcji: http://docsag.pl/pl/movies/jadra-tarzana/?dist=warszawa Łotysz Davis Simanis w filmie("D is for Division", 2017) zabiera nas na pogranicze łotewsko-rosyjskie, gdzie wolnościowe prozachodnie aspiracje większości łotewskiego społeczeństwa kontrastują z prowschodnimi sentymentami za matuszką Rosją mniejszości rosyjskiej. Granica tylko fizycznie jest tu czymś realnym, w rzeczywistości jest symbolem, wrażliwym na oddziaływanie politycznych nacisków i kulturowych resentymentów.Więcej o filmie i daty projekcji: http://docsag.pl/pl/movies/d-is-for-division/?dist=warszawa Stanisław Mucha w filmie("Kolyma - Roads of Bones", 2017) podgląda z kamerą dorzecze rzeki Kołymy na północnym wchodzie Rosji, gdzie znajdowało się największe skupisko najcięższych obozów pracy przymusowej. Podróżując od miasteczka do miasteczka, reżyser wdaje się w rozmowy z ludźmi, którzy przetrwali gułagi, ale również z tymi, którzy nie są świadomi tragicznej historii tego miejsca. Ten zbiór osobliwości koresponduje z niepojętym dla człowieka absurdem historii.Więcej o filmie i daty projekcji: http://docsag.pl/pl/movies/kolyma-roads-of-bones/?dist=warszawa Film Czecha Petra Horkýego ("The Russian Job", 2017) opowiada o fabryce Avtovaz, producencie Łady, niegdysiejszym gigancie, który dziś mierzy się z groźbą bankructwa. Aby temu zapobiec, państwo zatrudnia utytułowanego szwedzkiego menadżera Bo Anderssona. Nowy dyrektor próbuje przepchnąć zachodnie metody zarządzania w postsowieckiej rzeczywistości. Nieoczekiwanie zmierzy się z pełnym absurdów mikrokosmosem, w którym jak w soczewce odbija się dawna i współczesna Rosja.Więcej o filmie i daty projekcji: http://docsag.pl/pl/movies/the-russian-job/?dist=warszawa Holenderka Jessica Gorter w filmie("The Red Soul", 2017) stawia pytanie o to, czy Stalin był wielkim przywódcą czy raczej bezwzględnym dyktatorem, odpowiedzialnym za śmierć milionów niewinnych ludzi? 50 lat po śmierci Józefa Stalina Rosjanie są nadal głęboko podzieleni w sprawie oceny bolesnej przeszłości. Film prześwietla dzisiejszą rosyjską psychikę i pokazuje świat pełen sprzeczności.Więcej o filmie i daty projekcji: http://docsag.pl/pl/movies/the-red-soul/?dist=warszawa ("The Distant Barking of Dogs", 2017) to film o dzieciństwie w cieniu wojny. Duński reżyser Simon Lereng Wilmont portretuje życie we wsi Hnutove położonej w odległości kilometra od walk ukraińskich żołnierzy z prorosyjskimi separatystami. I zastanawia się, czy dzieci wkrótce dołączą do walczących.Więcej o filmie i daty projekcji: http://docsag.pl/pl/movies/the-distant-barking-of-dogs-2/?dist=warszawa Holenderska reżyserka Aliona van der Horst otrzymała w spadku jedną szóstą małego drewnianego domu na rosyjskiej wsi pod Moskwą, gdzie dorastała jej matka. Horst w filmie("Love is Potatoes", 2017) odbywa podróż w przeszłość, do dzieciństwa swojej rosyjskiej matki i jej pięciu sióstr, które zmagały się ze strachem, głodem i wojną w stalinowskiej Rosji. Film jest przejmującym, poetyckim obrazem losów rodziny reżyserki z postacią Czechowa w tle.Więcej o filmie i daty projekcji: http://docsag.pl/pl/movies/love-is-potatoes/?dist=warszawa ("Occupation 1968", 2017) to pięć etiud o inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację zrealizowanych przez reżyserów i reżyserki z Rosji, Węgier, Polski, Bułgarii i Niemiec. W filmie weterani operacji "Dunaj" opowiadają z własnej perspektywy, jak wielka historia spotkała na swojej drodze małego człowieka. Czy po oswobodzeniu się z radzieckiej dominacji stać ich na pełną wolność?Więcej o filmie i daty projekcji: http://docsag.pl/pl/movies/occupation-1968/?dist=warszawa