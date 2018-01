OFICJALNIE: "Shazam!" w kinach w kwietniu 2019 roku

Warner Bros. w czwartek oficjalnie potwierdził to, co większość fanów wiedziała już od jakiegoś czasu. W kwietniu 2019 roku do kin wejdzie widowisko komiksoweDatę tę dla którejś z produkcji DC Films Warner Bros. zarezerwowało już jakiś czas temu. Biorąc jednak pod uwagę fakt, żejest właściwie jedynym filmem, którego realizacja jest już zaplanowana, fani byli pewni, że to o niego chodzi.Szczegóły fabuły filmu nie są znane. Oczywiście wiadomo, że bohaterem będzie chłopiec Billy Batson ( Asher Angel ), który po wypowiedzeniu tytułowego magicznego słowa zmienia się w superbohatera ( Zachary Levi ) obdarzonego mocami mitycznych postaci. Jeśli wierzyć krążącym plotkom, czarnym charakterem będzie Thaddeus Siviana i zagra go Mark Strong Widowisko wyreżyseruje David F. Sandberg