OFICJALNIE: "Will i Grace" wracają po latach

Po miesiącach negocjacji stacji NBC może w końcu ogłosić to, na co fani sitcomuczekali: będzie nowy sezon serialu. Pojawi się w nich cała czwórka odtwórców głównych ról: Eric McCormack Serialdebiutował w 1998 roku i opowiadał o życiowych perypetiach dwójki tytułowych przyjaciół. Serial był pierwszym tytułem mainstreamowym, który uzyskał olbrzymią popularność mając jako głównego bohatera geja (najpopularniejszy sezon 4. zajął 9. miejsce w rankingu oglądalności gromadząc średnio 17,3 mln widzów).ma też na swoim koncie 83 nominacje do nagród Emmy , z czego 16 zmieniono na statuetki.powróci jako seria limitowana licząca 10 odcinków. Zostanie wyemitowana na antenie NBC w sezonie 2017-18.