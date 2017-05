OFICJALNIE: Będzie ciąg dalszy "Amerykańskich bogów"

3 2 1



Mamy dobrą wiadomość dla fanów serialuProjekt nie zakończy się na pierwszym sezonie. Stacja Starz właśnie zamówiła kontynuację.Powyższa wiadomość nie jest w zasadzie dla nikogo zaskoczeniem. Już na początku kwietnia portal Omega Underground donosił, że szefowie Starz są tak zachwyceni serialem, że chcą, by zdjęcia do kontynuacji rozpoczęły się już we wrześniu.Na razie nie znamy szczegółów dotyczących drugiego sezonu. Nie jest nawet jasne, ile będzie liczył odcinków. Portal Deadline sugeruje, że będzie to co najmniej osiem. Za realizację drugiego sezonu odpowiadać będą Bryan Fuller Serial jest ekranizacją powieści Gaimana wydanej w Polsce pod tytułem "Amerykańscy bogowie". Bohaterem książki jest Cień. Odsiaduje on resztę wyroku za pobicie. Przez cały pobyt marzy tylko o powrocie do żony i dawnego życia, które sobie niepotrzebnie skomplikował. Tuż przed wyjściem dowiaduje się, że żona zginęła w wypadku samochodowym. Oszołomionego i niewiedzącego co ze sobą robić mężczyznę zatrudnia tajemniczy pan Wednesday. Cień ma być jego ochroniarzem w podróży po Ameryce, podczas której jego szef odwiedza dawno nie widzianych znajomych.mieli swoją premierę 30 kwietnia. Pierwszy odcinek do dziś obejrzało 5 milionów widzów.