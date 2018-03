OFICJALNIE: Brad Pitt i Leonardo DiCaprio w filmie Tarantino

Getty Images © Rich Fury



Fani Quentina Tarantino mogą odetchnąć z ulgą. Wcześniejsze nieoficjalne informacje na temat obsady potwierdziły się. Brad Pitt , który zagrał w, i Leonardo DiCaprio , który wystąpił w, pojawią się w nowym filmie Quentina Tarantino To jednak nie wszystko. Poznaliśmy tytuł obrazu, który również nikogo nie zaskoczy. Nawiązuje bowiem do klasyki westernu - gatunku, którego Tarantino jest wielkim fanem. Tytuł brzmi:Akcja filmu rozgrywać się będzie w Los Angeles roku pańskiego 1969. Bohaterami obrazu są: Rick Dalton ( Leonardo DiCaprio ) i Cliff Booth ( Brad Pitt ). Rick był kiedyś gwiazdą w westernowego serialu telewizyjnego. Cliff to jego kumpel i kaskader. Obaj próbują się odnaleźć w Hollywood epoki hipisów, który różni się bardzo od tego Hollywood, który zastali, kiedy przybyli tu przed laty w poszukiwaniu kariery. Mimo to Rick mieszka w całkiem dobrej okolicy, a jego sąsiadką jest słynna Sharon Tate.Wciąż nie wiemy, czy Margot Robbie przyjęła rolę Tate.trafi do kin w sierpniu przyszłego roku.