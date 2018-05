OFICJALNIE: Jamie Foxx zagra Spawna

Getty Images © Roy Rochlin



To już pewne: Jamie Foxx ) zagra tytułową rolę w ekranizacji komiksuScenarzystą i reżyserem będzie autor rysunkowego pierwowzoru, Todd McFarlane Jednocześnie ujawniono, że planowana jest cała trylogia filmów o Spawnie. Co ciekawe, pierwsza część, która pod względem tonacji ma przypominać, nie będzie historią typu "origins" - nie dowiemy się z niej, jak tytułowy bohater zyskał supermoce. Projekt ma być realizowany z myślą o kategorii wiekowej R.Komiks opowiada o pracującym dla CIA najemniku Alu Simmonsie, który zostaje zdradzony i zabity. W piekle podpisuje jednak pakt z demonem znanym jako Malebolgia i wraca na Ziemię, by móc zobaczyć ponownie swoją żonę. Nie przewidział że sam zostanie zamieniony w demoniczną istotę.Produkcją filmu zajmie się specjalizujące w niskobudżetowych horrorach studio Blumhouse ().Filmografię Foxxa zamyka widowisko, które trafi do polskich kin 30 listopada.