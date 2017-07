OFICJALNIE: Joe Pesci z rolą w "The Irishman"!

Getty Images © Vince Bucci



O tym, że Martin Scorsese chciałby zatrudnić Joe Pesciego do, mówiło się już w 2010 roku. Od tego czasu aktor odrzucił ofertę współpracy niemal 50 (!) razy. Wreszcie się zgodził. Laureat Oscara za rolę wzagra Russella Bufalino - szefa mafii z Pensylwanii, który mógł wydać wyrok śmierci na Jimmy'ego Hoffę.To będzie czwarty wspólny film Pesciego Scorsesego . Na ekranie pojawią się również m.in. odtwórca tytułowej roli Robert De Niro Zdjęcia ruszają w tym miesiącu w Nowym Jorku i potrwają aż do grudnia. Realizację finansuje Netflix. Film doczeka się dystrybucji kinowej, aby móc powalczyć o Oscara.opowie prawdziwą historię Franka "Irlandczyka" Sheerana. Był on płatnym zabójcą, jednym z dwóch nie-Włochów, którzy na stałe współpracowali z Mafią. Brandtowi niedługo przed swoją śmiercią przyznał się do zabicia Jimmy'ego Hoffy. Twierdził również, że wie, kto zabił prezydenta Johna F. Kennedy'ego. Według niego to Mafia, a dokładniej Hoffa zlecił zabójstwo. Sheeran twierdzi, że dostarczył zabójcy broń.Reżyser zapowiada, że wbrew temu, co sądzą fani,nie będzie przypominał jego gangsterskiego klasyka, stwierdził reżyser.