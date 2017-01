OFICJALNIE: Miles Morales animowanym Człowiekiem-Pająkiem

Jak się okazuje, Sony wciąż nie jest zbyt dobre w strzeżeniu swoich tajemnic. Studio potwierdziło właśnie to, o czym w sieci mówiło się już od wielu miesięcy. Bohaterem animowanegobędzie Miles Morales.Morales zadebiutował w komiksach w 2011 roku. Jego ojcem jest Afroamerykanin, a matką Portorykanka. Został nowym Spider-Manem, kiedy to Parker zginął podczas walki z Zielonym Goblinem. Wszystko to działo się w tzw. świecie "Ultimate", czyli w alternatywnej rzeczywistości uniwersum Marvela.Autorem scenariusza jest Phil Lord , jeden z reżyserów widowiska Disneya. Za kamerą staną zaś: Bob Persichetti (scenarzysta animowanego) i Peter Ramsey (reżyser).Premiera planowana jest na rok 2018.