OFICJALNIE: Powstanie nowe widowisko z cyklu "G.I. Joe"

Paramount Pictures ogłosiło daty kilku widowisk, które powstają na podstawie produktów koncernu zabawkarskiego Hasbro. Wśród nich najważniejsza wydaje się pierwsza z premier. Otóż studio w końcu gotowe jest zrealizować nowy film w ramach uniwersumNa razie wiemy jedynie, że widowisko trafi do amerykańskich kin 27 marca 2020 roku, a jego producentem będzie Lorenzo di Bonaventura . Oznacza to, że nowytrafi do kin siedem lat po premierze "Odwetu". Nie wiemy na razie, czy film będzie kontynuacją przygód dotychczasowych bohaterów, czy też studio planuje reboot serii.Z kolei 16 października 2020 roku do kin trafią. Ten projekt pozostaje w planach studia od 2011 roku. Widowisko oparte będzie na linii zabawek przedstawiających miniaturowe roboty.Natomiast 23 lipca 2021 roku do kin ma trafić, czyli widowisko oparte na najsłynniejszej grze RPG świata, która obecnie przeżywa renesans popularności.Co ciekawe, od 2015 roku również Warner Bros. ma w planach własną wersję. Studio ma prawa do tytuły, ponieważ przed lat na bazie gry należące do Warnera New Line Cinema wyprodukowało film,Paramount na październik 2021 roku planuje jeszcze jeden, czwarty tytuł związany z zabawkami firmy Hasbro. Jego tytuł nie został na razie ujawniony.