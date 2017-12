OSCARY: 10 filmów krótkometrażowych walczy o nominacje

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ujawniła listę 10 aktorskich filmów krótkometrażowych, które mają szanse na nominację do Oscara. W tym roku do pierwszego etapu oscarowych eliminacji zakwalifikowała się rekordowa liczba 165 filmów.Z poniższej dziesiątki wybrane zostanie 5 filmów, które otrzymają nominacje. Oto lista filmów (w nawiasach podano studia, dla których powstały):, reż. Reed Van Dyk (UCLA), reż. Derin Seale (FINCH), reż. Jan-Eric Mack , prod. Joël Jent (Dschoint VentschrFilmproduktion), reż. Daniel Sawka, prod. Camille Cornuel (Iceboxthefilmco), reż. Sean Meehan , prod. Sam McGarry (Soma Films), reż. Kevin Wilson, Jr. (New York University), reż. James Bort, prod. Boris Mendza (Fulldawa Films), reż. Chris Overton , scen. Rachel Shenton (Slick Films), reż. Katja Benrath (Hamburg Media School), reż. David Koch (Lux for Film, Diez Films and Paradoxal)