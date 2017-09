OSCARY 2018: "Sława", "Kobieta z lodu" rywalami "Pokotu"

Już pod 40 krajów zgłosiło chęć walki o Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Najnowszymi rywalamisą produkcje z Bułgarii, Czech, Kosowa, Meksyku, Wietnamu i Wielkiej Brytanii.Bułgaria wytypowała do rywalizacji film, który niedawno wszedł na polskie ekrany. To, która premierę miała przed rokiem na festiwalu w Locarno . Jest to historia pracownika kolei, który znajduje torbę z pieniędzmi i postanawia ją zwrócić władzom.Czesi mają nadzieję, że na członkach Akademii wrażenie zrobi, czyli opowieść o 67-letniej kobiecie, która zaczyna nowe życie za sprawą kochającego kąpiele w lodowatej wodzie mężczyzny. To trzeci film wyreżyserowany przez Bohdana Slámę , który powalczy o statuetkę. Wcześniej Czechy zgłosiły jego. Żaden z nich nie dostał nominacji.Wietnam z kolei będzie chciał wzruszyć członków Akademii filmem. Jest to historia ojca i jego umierającego syna. Wietnam po raz trzynasty walczy o statuetkę. W 1994 roku otrzymał nominację za filmPo raz czwarty o statuetkę ubiegać się będzie film z Kosowa. W tym roku wystawiony został dramat o nastolatku mieszkającym w Holandii ze swoją matką. Kiedy zaczyna interesować się młodą kobietą imieniem Anna, na światło dzienne zaczną wychodzić bolesne tajemnice z przeszłości.miał swoją premierę w tym roku na festiwalu w Karlowych Warach Meksyk z całą pewnością wyróżnia się w stawce. Zamiast fabuły wystawił bowiem do rywalizacji dokument o kobietach, ofiarach procederu handlu żywym towarem.zdobył nagrodę na ubiegłorocznym festiwalu Camerimage Piąty rok z rzędu do rywalizacji o nieanglojęzycznego Oscara przystępuje Wielka Brytania. Tym razem z nakręconym w urdu. Historia trzech kobiet stających w obronie domu, który chce przejąć grupa mężczyzn, miała premierę w tym roku na festiwalu w Edynburgu. Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej czeka na zgłoszenia do 2 października. Do tej pory zrobiły to:Austria:Azerbejdżan:Belgia:Bośnia i Hercegowina:Bułgaria:Chile:Chorwacja:Czechy:Dominikana:Egipt:Estonia:Finlandia:Grecja:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Irak:Irlandia:Japonia:Kolumbia:Korea Południowa:Kosowo:Liban:Litwa:Luksemburg:Łotwa:Meksyk:Nepal:Niemcy:Norwegia:Palestyna:Polska:Portugalia:Rumunia:Serbia:Szwajcaria:Szwecja:Tajlandia:Turcja:Ukraina:Wenezuela:Węgry:Wielka Brytania:Wietnam: