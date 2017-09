OSCARY 2018: Czy "Fantastyczna kobieta" pojedzie na galę?

3 2 1



Kolejne kraje przyłączyły się do wyścigu po Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny.Wybór Chile nikogo nie zaskoczy. Kraj ten reprezentować będzie, która zdobyła Srebrnego Niedźwiedzia za scenariusz i Nagrodę Teddy na festiwalu w Berlinie . Jest to drugi film reżysera, Sebastiána Lelio , wystawiony do oscarowego wyścigu. Cztery lata temu, bezskutecznie, o nominację walczyłaPoniżej znajdziecie nasz wywiad z gwiazdą filmu, Danielą Vegą Kolumbia postawiła na film, który przed rokiem walczył o nagrodę w Konkursie 1-2 na Warszawskim Festiwalu Filmowym . To Ivána Gaony . W 2016 roku obraz z tego kraju -- zdobył nominację.Portugalia postawiła z kolei na film. Obraz miał swoją premierę rok temu na festiwalu w Wenecji , gdzie pokazywany był w sekcji konkursowej Horyzonty. Został zauważony i wyróżniony nagrodą aktorską dla Nuno Lopesa . Portugalia bierze udział w oscarowej rywalizacji od 1981 roku. Nigdy żaden film reprezentujący ten kraj nie zdobył nominacji.Świeżo po premierze na festiwalu w Torontozostał zgłoszony jako kandydat Egiptu. To historia duchownego, który przeżywa kryzys wiary na wieść o tym, że jego idol - Michael Jackson - nie żyje. Egipt nie doczekał się dotąd oscarowej nominacji, choć walczy o nią od 1959 roku. Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej czeka na zgłoszenia do 2 października. Do tej pory zrobiły to:Austria:Azerbejdżan:Belgia:Bośnia i Hercegowina:Chile:Chorwacja:Dominikana:Egipt:Estonia:Finlandia:Grecja:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Irak:Irlandia:Japonia:Kolumbia:Korea Południowa:Liban:Litwa:Luksemburg:Łotwa:Nepal:Niemcy:Norwegia:Palestyna:Polska:Portugalia:Rumunia:Serbia:Szwajcaria:Szwecja:Tajlandia:Turcja:Ukraina:Wenezuela:Węgry: