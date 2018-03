OSCARY 2018: Ostatni dzwonek, by zagłosować w ankiecie!

Getty Images © Andrew H. Walker



W nocy z niedzieli na poniedziałek poznamy laureatów Oscarów. Jak co roku postanowiliśmy sprawdzić, na ile gust użytkowników Filmwebu pokrywa się z upodobaniami Amerykańskiej Akademii Filmowej. Dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w naszej oscarowej ANKIECIE , w której możecie głosować na swoich faworytów. Znajdziecie ją w zakładce ANKIETA zawiera listę nominowanych we wszystkich kategoriach. Pod każdym tytułem/nazwiskiem znajduje się przycisk "głosuj" widoczny po najechaniu myszką. Kliknięcie go oznacza oddanie głosu. Głosować możecie w każdej kategorii.Już w sobotę podsumujemy wyniki, by przekonać się, na ile Wasz gust i intuicja zgodne są z wyborami Akademii. Uroczysta gala w Dolby Theatre odbędzie się 4 marca.Tegorocznym faworytem jest mroczna baśń, która zgarnęła aż 13 nominacji. Jej największym rywalem okazała się. Film zdobył osiem nominacji. W siedmiu kategoriach nominowane są ". Po sześć szans na statuetki mająDo kogo waszym zdaniem powinny powędrować statuetki?Ankietę znajdziecie TUTAJ