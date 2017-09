OSCARY 2018. "Pokot" polskim kandydatem

3 2 1



Wiemy już, jaki film będzie reprezentował Polskę w walce o Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Zaszczyt ten przypadł obrazowi Agnieszki Holland . Obraz miał swoją premierę na festiwalu w Berlinie , gdzie zdobył Srebrnego Niedźwiedzia.W komunikacie czytamy m.in.:- powiedział Paweł Pawlikowski , przewodniczący Komisji Oscarowej.– dodał przewodniczący Komisji Oscarowej.Kraje mają czas do 2 października, by zgłosić swoich kandydatów. Zrobiły to już:Austria:Azerbejdżan:Belgia:Bośnia i Hercegowina:Chorwacja:Dominikana:Estonia:Finlandia:Grecja:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Irak:Japonia:Korea Południowa:Liban:Łotwa:Nepal:Niemcy:Norwegia:Palestyna:Polska:Rumunia:Serbia:Szwajcaria:Szwecja:Tajlandia:Turcja:Ukraina:Wenezuela:Węgry: