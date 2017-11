Objazdowe Kino Visa – hity jesieni 50% taniej z kartą Visa

W miejscowościach, w których nie ma kin, Objazdowe Kino Visa stwarza niepowtarzalną okazję, by zobaczyć najnowsze premiery filmowe na wielkim ekranie. Dodatkowo za bilety normalne na wszystkie seanse posiadacze kart Visa zapłacą o 50% mniej. To wspaniała wiadomość dla miłośników kina!Objazdowe Kino Visa przygotowało w listopadzie repertuar pełen wielkich premier kinowych i jesiennych hitów. Już od 10 listopada będzie można obejrzeć najbardziej oczekiwaną świąteczną komedię romantyczną tej jesieni -. W świąteczny nastrój wprowadzą widzów ulubieńcy publiczności: Agnieszka Dygant Wojciech Malajkat oraz Borys Szyc . Na wieczornych seansach wielbiciele science-fiction mogą obejrzeć, czyli kontynuację kultowego filmu Ridleya Scotta . To film, który trzeba zobaczyć na jak największym ekranie by poczuć prawdziwą magię kina i dać oczarować się spektakularnym kadrom oraz Ryanowi Goslingowi w roli głównej. Na młodych widzów czeka komedia, która przeniesie ich do gwarnego miasta Tekstopolis i odkryje przed nimi sekretny świat smartphoneów. Na ekranie Kina Visa do obejrzenia również bijący rekordy frekwencji Patryka Vegi oraz, prawdziwa uczta dla kinomanów - pierwsza pełnometrażowa animacja malarska, która zachwyca widzów na całym świecie.To nie koniec atrakcji w Objazdowym Kinie Visa. Dodatkowo użytkownicy kart Visa mogą wejść do kina bez kolejki i zarezerwować miejsca w najlepszych rzędach usytuowanych na środku sali kinowej. Promocja zniżkowa obejmuje także zestawy przekąsek i napojów w barku kinowym."Cieszymy się, że dzięki Objazdowemu Kinu Visa mieszkańcy miejscowości, w których na co dzień nie ma kin, mogą obejrzeć najnowsze filmy na dużym ekranie. Kino Visa obsługuje płatności bezgotówkowe, a użycie karty Visa wiąże się z atrakcyjną promocją. Dzięki temu mamy również okazję edukować konsumentów, że płacenie kartami Visa jest szybkie, wygodne, bezpieczne i przynosi korzyści" – komentuje Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce.Bilety dostępne są w kasach kina oraz w internetowej przedsprzedaży. Wszystkie szczegóły dotyczące repertuaru i promocji, aktualna lista odwiedzanych miejscowości i przedsprzedaż biletów on-line znajdują się na stronie:Objazdowe Kino Visa to od 2017 r. wspólny projekt firmy Outdoor Cinema i Visa, przygotowany z myślą o mieszkańcach miejscowości, w których nie ma kin. To największe w Polsce kino objazdowe, które odpowiada na prawdziwą potrzebę społeczną oferując dostęp do kina oraz premierowego repertuaru filmowego. Projekt został uznany za najlepiej zaprojektowaną usługę roku w konkursie Dobry Wzór 2013 oraz otrzymał wyróżnienie Laur Eksperta w 2015 roku. Tylko w tym roku Kino Visa odwiedzi ponad 100 miejscowości w Polsce. Na widzów, którzy zapłacą kartą Visa, czeka specjalna 50% zniżka na bilety i zestawy w barku kinowym. Więcej informacji o promocji, aktualna lista miejscowości i przedsprzedaż biletów on-line na