Objazdowe Kino Visa ponownie wyrusza w filmową podróż po Polsce

W wielu polskich miastach nie ma kina, a pomimo tego można tam oglądać premiery filmowe na dużym ekranie. W jaki sposób? Dzięki największemu w Polsce objazdowemu kinu – Kino Visa przywozi codziennie do innego miasta najlepszy repertuar pełen nowości, premier i superprodukcji.Na filmowej trasie we wrześniu znalazły się między innymi: Lidzbark, Szczytno, Działdowo, Kłodawa, Brodnica, Mikołajki i wiele innych miejscowości. W pierwszej powakacyjnej trasie na miłośników kina czeka 6 premierowych tytułów oraz ponad 100 seansów filmowych. To nie wszystko – objazdowe Kino Visa oferuje nie tylko najnowsze filmy, ale również wyjątkowe promocje. Na mieszkańców wszystkich odwiedzanych miast i miasteczek oraz ich okolic czekają atrakcyjne ceny biletów. Widzowie, którzy zapłacą kartą Visa, otrzymają specjalną 50% zniżkę na bilety i zestawy w barku kinowym. Dodatkowo, użytkownicy kart Visa mają pierwszeństwo wejścia na seans oraz mogą zarezerwować miejsca w najlepszych rzędach, usytuowanych na środku sali kinowej. Ta wyjątkowa promocja obowiązuje codziennie w tygodniu na popołudniowych i wieczornych seansach, a także podczas weekendów.Głównym filmem wrześniowej trasy Kina Visa jest animowany. Tym razem w bajeczny świat klocków Lego zapraszają bohaterowie niezwykle popularnej serii Ninjago. To zaskakująca przygoda, pełna świetnych gagów zarówno dla najmłodszych, jak i tych starszych widzów, słowem: najlepszy sposób na wyjście do kina całą rodziną. Film dostępny będzie również w wersji 3D.We wrześniu widzowie Kina Visa obejrzą także premierę kinową młodzieżowego filmuktóry w urokliwy sposób przypomni wszystkim nastolatkom minione wakacje. Na fanów polskich komedii czeka filma wielbicieli hollywoodzkiego kina i mocnych wrażeń ucieszą wieczorne pokazy, która jest jednym z najgłośniejszych filmów tego roku. 29 września do repertuaru dołączy bezkompromisowy obraz polskiej służby zdrowia, czyliw reżyserii Patryka Vegi . Na ten film czeka cała Polska. W obsadzie znaleźli się ulubieńcy publiczności: Olga Bołądź Bilety dostępne są w kasach kina oraz w internetowej przedsprzedaży. Wszystkie szczegóły dotyczące repertuaru i promocji, aktualna lista odwiedzanych miejscowości i przedsprzedaż biletów on-line znajdują się na stronie: www.Kino.Visa.pl Kino Visa wyruszyło w podróż po Polsce po wakacyjnej przerwie i do końca roku planowane są aż cztery trasy filmowe. W sumie w 2017 roku objazdowe kino odwiedzi ponad 100 miejscowości we wszystkich województwach.