Objazdowe Kino Visa rusza w grudniową trasę

Objazdowe Kino Visa wyrusza w grudniową trasę z mocą świątecznych atrakcji - poza regularnymi seansami filmowymi, w trzech miejscowościach pojawią się gwiazdy największych polskich hitów kinowych tej zimy: Borys Szyc Grudzień to czas świątecznego oczekiwania i rodzinnych spotkań. W wyjątkowy nastrój wprowadzają widzów także filmowe propozycje Objazdowego Kina Visa. Przebojową komedięw kinach obejrzało już ponad 2 miliony widzów. Iskrząca od gwiazd w obsadzie produkcja, królować będzie w repertuarze. Ale to nie koniec atrakcji – gwiazdy tego filmu pojawią się także osobiście na wybranych seansach.Serię grudniowych spotkań rozpocznie wizyta Borysa Szyca w urokliwej Kłodawie. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się 6 grudnia, w Mikołajki. Borys Szyc to ceniony aktor filmowy i teatralny, znany nie tylko z komediiczyale i ról dramatycznych. W, u boku olśniewającej Magdaleny Różczki , aktor wciela się w rolę policjanta Gibona. Na otwartym dla publiczności spotkaniu będzie można zrobić pamiątkowe zdjęcia i otrzymać wymarzony autograf.W środę 13 grudnia na scenie Objazdowego Kina Visa w Sycowie pojawi się Wojciech Malajkat , jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Polsce. Wobecny jest od początku serii, wcielając się w rolę Wojciecha, męża Małgorzaty granej przez Agnieszkę Wagner . Jak pracę rektora Akademii Teatralnej w Warszawie można połączyć z obecnością na planie filmowym? Która z ról w jego dorobku jest najważniejsza? Te i inne pytania publiczność będzie mogła zadać na tym wyjątkowym spotkaniu.Na spotkaniach z widzami pojawi się także inna, niezwykła postać: Jerzy Górski - legendarny sportowiec, pierwowzór tytułowego bohatera filmugranego przez Jakuba Gierszała . To porywająca historia o walce ze słabościami i międzynarodowym sukcesie polskiego sportowca, opowiedziana przez jednego z najlepszych polskich reżyserów – Łukasza Palkowskiego , reżysera znakomitego filmuNa to niecodzienne spotkanie zapraszamy 9 grudnia do Brodnicy.Na ekranie Objazdowego Kina Visa zabłyśnie teżczyli magiczna opowieść o pierwszych świętach Bożego Narodzenia opowiedziana z punktu widzenia zwierząt w Betlejem. Dodatkowo, najmłodsi widzowie będą mogli obejrzeć filmObie propozycje są idealną okazją do świątecznego wyjścia do kina całą rodziną.To nie koniec miłych niespodzianek w Objazdowym Kinie Visa. Miłośnicy filmów, którzy zapłacą kartą Visa, dostaną specjalną zniżkę – aż 50% na bilety normalne na wybrany seans. Dodatkowo użytkownicy kart Visa mogą wejść do kina bez kolejki i zarezerwować miejsca w najlepszych rzędach usytuowanych na środku sali kinowej. Promocja zniżkowa obejmuje także zestawy przekąsek i napojów w barku kinowym.Więcej informacji o promocji, aktualna lista miejscowości i przedsprzedaż biletów on-line na www.Kino.Visa.pl Objazdowe Kino Visa to od 2017 r. wspólny projekt firmy Outdoor Cinema i Visa, przygotowany z myślą o mieszkańcach miejscowości, w których nie ma kin. To największe w Polsce kino objazdowe, które odpowiada na prawdziwą potrzebę społeczną oferując dostęp do kina oraz premierowego repertuaru filmowego. Projekt został uznany za najlepiej zaprojektowaną usługę roku w konkursie Dobry Wzór 2013 oraz otrzymał wyróżnienie Laur Eksperta w 2015 roku. Tylko w tym roku Kino Visa odwiedzi ponad 100 miejscowości w Polsce. Na widzów, którzy zapłacą kartą Visa, czeka specjalna 50% zniżka na bilety i zestawy w barku kinowym. Więcej informacji o promocji, aktualna lista miejscowości i przedsprzedaż biletów on-line na http://www.Kino.Visa.pl