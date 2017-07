Odcinki 8. sezonu "Gry o tron" najdłuższe w historii serialu?

W weekend w Nashville odbył się konwent fanów– Con of Thrones. Co prawda obyło się bez wstrząsających rewelacji na temat nadchodzących sezonów, ale parę interesujących szczegółów poznaliśmy.Jeśli wierzyć Pauli Fairfield , która jest dźwiękowcem w, ósmy sezon serialu będzie miał najdłuższe odcinki w historii cyklu. Twórcy idą podobno ślademi zastanawiają się nad wydłużeniem odcinków w finalnym sezonie do 80-90 minut.Dal fanów serialu nie jest to zupełne zaskoczenie. Jak już bowiem oficjalnie ogłoszono, granica 80 minut po raz pierwszy zostanie przekroczona w nadchodzącym sezonie. Finałowy odcinek liczy bowiem 81 minut.