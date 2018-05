Oficjalna ścieżka dźwiękowa "Hana Solo" już dostępna

Ścieżka dźwiękowa wyczekiwanego filmu o losach młodego Hana Solo już dostępna! A na niej muzyka skomponowana przez Johna Powella oraz premierowy temat muzycznynapisany przez samego Johna Williamsa - legendarnego twórcę muzyki do ośmiu filmów Sagi. Album trafił do sklepów i serwisów cyfrowych w dniu premiery filmu.Dla Johna Powella to pierwsza współpraca z Lucasfilm. Muzykę nagrywano w słynnym Abbey Road Studio w Londynie przez 125-osobową orkiestrę oraz chór dyrygowany przez Gavina Greenawaya . Nowe tematy skomponowane przez Powella to między innymi: "Chewie Theme", "Love Theme", "Enfys Nest Theme", "Gang Theme" czy "L3 Theme". W przeszłości artysta pisał muzykę do takich filmów jakczy– opowiada Powell o procesie twórczym.– dodaje kompozytor.Wejdź na pokład Millennium Falcona i rozpocznij podróż do bardzo, bardzo odległej galaktyki. Poprzez śmiałe eskapady w głąb mrocznego i niebezpiecznego przestępczego podziemia, Han Solo zaprzyjaźnia się ze swoim przyszłym najwierniejszym druhem Chewbaccą, a także poznaje osławionego hazardzistę Lando Calrissiana. Ich podróż wyznacza losy jednych z najbardziej uwielbianych bohaterów uniwersum. W filmie występują: Alden Ehrenreich Paul Bettany . Za reżyserię odpowiada Ron Howard , a scenariusz napisali Lawrence