Oficjalnie: Reżyser "Deadpoola" nakręci "Terminatora 6"

Potwierdziły się sierpniowe doniesienia o tym, że Tim Miller , reżyser, stanie za kamerą. Więcej o nowym projekcie dowiemy się zapewne 19 września. Wtedy to bowiem odbędzie się specjalny pokaz wersji 3D. Towarzyszyć mu będzie spotkanie z Jamesem Cameronem Szczegóły nowegonie są na razie znane. Sam Cameron sugerował jednak, że chciałby odświeżyć cykl i zatrzeć złe wrażenie po kilku ostatnich widowiskach o walce ludzi z maszynami Skynetu. Zapowiedział też, że chciałby, abybył początkiem nowej trylogii. Miller do tej pory milczał w sprawie tego widowiska. W przyszłym tygodniu powinniśmy więc poznać jego plany na to, co zrobić z serią.Obraz powstanie dla Skydance, które już raz próbowało odświeżyć cykl i zamierzało zrealizować całą trylogię. Jej efektem był film, który jednak nie spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony fanów.