Ogłaszamy program 4. Festiwalu Filmowego Kino Dzieci

Program festiwalu to nie tylko Konkurs filmów długometrażowych. Ponad 90 innych produkcji znalazło się w sekcjach Krótkie historie (zestawy filmów krótkometrażowych), Kino Dzieci z nosem w książkach, Odkrycia, Ahoj! Kino czeskie oraz Panorama. Co w nich zobaczymy?W sekcji Odkrycia znalazło się 6 filmów z różnych stron świata, które różni zarówno technika (są tu i animacje, i filmy aktorskie), jak i formuła (od dokumentu po baśniową fabułę). Tym, co je łączy jest artystyczne podejście do filmu jako medium. Każdy z tych filmów skłania do dyskusji i nie pozostawia obojętnym. Jakie to produkcje? Nominowany do Oscara i nagrodzony na festiwalu w Cannesa takżejednej z najważniejszych reżyserek kina meksykańskiego, Marii Novaro , poruszający dokument, nowa animacja Michela Ocelota oraz, czyli pełnometrażowy debiut reżyserski Carli Simon W tej sekcji zaprezentowane zostaną adaptacje książek, zarówno klasyki literatury dla dzieci, jak i nowości z księgarskich półek. Będzie można zobaczyć m.in. aż trzy filmy z serii o przygodach Biura Detektywistycznego Lassego i Mai, nie zabraknie też bohaterów z książek Astrid Lindgren - na ekranie zagoszczą Dzieci z Bullerbyn, Ronja, córka zbójnika i Pippi. Kto jeszcze? Tsatsiki, Albert Albertson, Mama Mu, a nawet Tomek Sawyer.W sekcji krótkich metraży znalazło się w tym roku 18 filmów. Wśród nich nagrodzony na festiwalu w Manchesterzenagrodzony Oscarem dla najlepszej animacji krótkometrażowejoraz nominowana do OscaraJak co roku, Kino Dzieci zaprasza w filmową podróż - tym razem do Czech. W programie sekcji znalazło się trochę klasyki jak, ale też nowości. Wśród nich m.in. świetny. Jest nagrodzona aż trzema Czeskimi Lwami adaptacja baśni Braci Grimm -. Ponadto zobaczyć będzie można czeski przebój ostatnich miesięcy -i oczywiście - jak na sekcję czeską przystało - serię krótkich metraży o będącym niemalże symbolem Czech Kreciku.I tym razem w programie Kina Dzieci nie mogło zabraknąć Panoramy - sekcji, w której prezentowane są długo- i krótkometrażowi zwycięzcy i ulubieńcy publiczności poprzedniej edycji festiwalu. Będą poruszającei porywająca intryga -. W tym roku w Panoramie znalazły się również premiery:Festiwal Filmowy Kino Dzieci to jeden z największych festiwali filmów dla młodych widzów w Polsce. Czwarta edycja odbędzie się w dniach 23 września - 1 października w 20 miastach w Polsce, pod hasłem "Pora na ciekawość". W programie znalazło się ponad 100 filmów: filmy aktorskie, animacje oraz krótkie metraże. Kino Dzieci to także spotkania i warsztaty dla nauczycieli i rodziców, warsztaty dla dzieci, spotkania z gośćmi, pokazy z muzyką na żywo.Więcej informacji: kinodzieci.plFacebook: facebook.com/kinodzieciInstagram: instagram.com/kino.dzieci