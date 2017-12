Oglądaj za darmo w sieci filmy w ramach festiwalu ARTE Kino

3 2 1



Zostały one wybrane z myślą o pokazaniu całego spektrum kina artystycznego. W programie są obrazy zarówno uznanych twórców, jak i wschodzących gwiazd autorskiego kina.oraz w 17 europejskich kinach. Festiwal zakończy się przyznaniem nagrody. O tym, kto ją otrzyma zadecydują widzowie, którzy będą oddawać swoje głosy na obejrzane obrazy.Zapraszamy na stronę festiwalu: artekinofestival.com Polscy widzowie będą mogli obejrzeć w sieci następujące tytuły:reż. Thomas Arslan Pracujący w Berlinie inżynier Michael wraca do Norwegii na pogrzeb ojca. Jego siostra nie chce jechać. Michael zostaje więc sam z 14-letnim synem, z którym miał dotąd minimalny kontakt. Mężczyzna próbuje nawiązać więź z synem podczas kilku dni, kiedy to przemierzają północne pustkowia Norwegii. Jednak ich wspólna wycieczka okaże się znacznie trudniejsza dla nich, niż się tego spodziewali. Luis wyraźnie trzyma dystans wobec ojca, obwiniając go za lata ignorowania. Michael jest jednak zdeterminowany, by przełamać gorzki wzór rodzinnych relacji ojciec-syn.reż. Radu Jude Rumunia rok 1937. W sanatorium położonym nad Morzem Czarnym przebywa chory na gruźlicę kości 20-letni Emanuel. Leży przykuty do łóżka, mimo tego stara się żyć w pełni, jak się tylko da, zachowując wciąż dobry humor. Jest wielbicielem poezji i filozofii, ale nie stroni od kłótni na tematy polityczne. Zakochuje się w Solange. Choć jego ciało gaśnie, umysł wciąż jest żywy i nie chce za nic w świecie się poddać. Czy taki moment w ogóle nastąpi?reż. Ralitza Petrova Gana mieszka w jednym z bułgarskich miast. Opiekuje się starymi ludźmi z demencją. Przy okazji handluje ich dowodami osobistymi na czarnym rynku. Z bezrobotną matką prawie nie rozmawia, a jej związek z chłopakiem nie należy do najlepszych. Wzajemna atrakcyjność seksualna znikła, a bliskość jest ograniczona do wspólnego uzależnienia od morfiny. Wygląda na to, że nic już Gany nie porusza. Coś się zaczyna zmieniać, kiedy Gana usłyszy śpiewającego nowego pacjenta...reż. Jo Sol Antonio, pisarz cierpiący na paraliż czterokończynowy, chce mimo wszystko mieć satysfakcjonujące życie seksualne. Postanawia więc stworzyć przestrzeń, gdzie oferowane byłoby wsparcie seksualne dla osób w taki położeniu, jak on. Sprawa nabiera politycznego znaczenia. Sam Antonio, który pragnął jedynie żyć jak inni, zacznie mieć problemy z własnym życiem.reż. Clara Laperrousaz W czasie wakacji Gabriel zabiera swoją żonę Iris oraz Emmę i Zoe (6-letnie bliźniaczki) do rodzinnego domu w Portugalii. Wśród nagrzanych słońcem przestrzeni, w przerwach między kąpielami w rzece i słuchaniem śmiechu dziewczynek, na wierzch wyjdą sekrety pary...reż. Johannes Nyholm 30-letni Rikard jest autystyczny, ma poważnie zdeformowane ciało i duże trudności w mówieniu. Kiedy miał trzy latka, został odseparowany od matki i cierpi z tego powodu do dziś. Mieszka w domu opieki. Od czasu do czasu ucieka od rzeczywistości w wyimaginowany świat, w którym jest 50-metrowym gigantem żyjącym w spokoju z ukochaną matką. Rikard jest przekonany, że mama zabierze go znów do siebie, jeśli on wygra Mistrzostwa Skandynawii w grze w bule. Dokona niemożliwego, byle tylko zrealizować swoje marzenie.Ponadto w programie znalazły się filmy (dostępne w innych krajach):reż. Jan P. Matuszyński reż. Teresa Villaverde reż. Sharunas Bartas reż. Athina Rachel Tsangari