Oliver Stone po raz kolejny oskarżony o molestowanie

Getty Images © Michael Campanella



Podczas wywiadu radiowego aktorka Melissa Gilbert oskarżyła reżysera Olivera Stone'a o seksualne molestowanie podczas castingu do filmu Gilbert zaczęła opowiadać swoją historię, nie podając nazwiska sprawcy. Powiedziała jedynie, że została poniżona podczas przesłuchania w zemście za to, że wcześniej "upokorzyła sprawcę publicznie"., przyznała Gilbert , po czym dodała:Aktorka powiedziała, że była kandydatką do zagrania Pameli Courson, w którą ostatecznie wcieliła się Meg Ryan Stone rzekomo kazał aktorce przeczytać scenę, którą - jak powiedział - napisał specjalnie dla niej. Jej bohaterka miała w niej klęczeć na czworakach i mówić "Przeleć mnie, kochanie". Kobieta twierdzi, że odmówiła odegrania sceny i wybiegła z pokoju z płaczem.To nie pierwsze oskarżenie przeciwko Stone'owi . Modelka Carrie Stevens twierdzi, że reżyser obmacywał ją na przyjęciu. Sam zainteresowany na razie nie odniósł się do oskarżeń.