Olivia de Havilland i Ryan Murphy spotkają się w sądzie

W lipcu bieżącego roku 101-letnia Olivia de Havilland - ostatnia żyjąca osoba sportretowana w serialupozwała twórców produkcji o zniesławienie. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że dojdzie do procesu. Sędzia Sądu Najwyższego Holly Kendig zapowiedziała, że proces potrwa od pięciu do siedmiu dni i rozpocznie się 27 listopada. De Havilland , wielka hollywoodzka gwiazda, dwukrotna laureatka Oscara – grana w serialu przez Catherine Zetę-Jones – twierdzi, że wywiad stawiający ją w niekorzystnym świetle i rozpoczynającynigdy nie miał miejsca w rzeczywistości. De Havilland nie podoba się, że jej serialowa bohaterka została przedstawiona jako hipokrytka, która rozsiewa plotki. Aktorkę uraziło także to, że w jednej ze scen jej bohaterka nazywa swoją siostrę "bitch", czego – jak twierdzi – nigdy by nie zrobiła, ponieważ zawsze słynęła z wysokiej kultury osobistej.Showrunner Ryan Murphy potwierdził, że rzeczywiście nigdy nie kontaktował się z de Havilland w sprawie ustalenia faktów. Jego zdaniem wypytywanie aktorki o to, czy coś miało miejsce czy nie, mogłoby zostać odebrane jako obraźliwe. Nie chciał też jej przeszkadzać w jej wolnym czasie.Dla przypomnienia:to ośmioodcinkowy serial opowiadający o legendarnym konflikcie między Bette Davis Susan Sarandon ) i Joan Crawford Jessica Lange ), gwiazdami złotej ery Hollywood, które w późnym etapie swojej kariery zagrały wspólnie w filmie