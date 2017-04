Oni też przeżyją "Trzy dni Kondora"

Getty Images © William Thomas Cain



) i William Hurt ) dołączą do obsady serialu, który inspirowany jest klasycznym obrazem Sydneya Pollacka . Główną rolę zagra syn Jeremy'ego Ironsa ).Oryginał był opowieścią o szeregowym pracowniku CIA Joe Turnerze, który pewnego dnia wraca z lunchu i odkrywa, że wszyscy w jego biurze zostali zabici. Bohater musi uciekać i zostaje zaplątany w intrygę sięgającą szczytów władzy. Irons wcieli się w nową wersję Turnera, którego wgrał Robert Redford . Serialowy Joe, to przedstawiciel pokolenia millenialsów, pełen ideałów. Do CIA zaciągnął się z nadzieją zmienienia organizacji na lepsze od środka. Skonfrontowany z sytuacją, w której wszyscy jego koledzy zostali zamordowani, będzie musiał porzucić mrzonki i zdobyć się na rzecz, które wydawały się mu kompletnie obce. Dramatyczna sytuacja sprawi, że odkryje, iż to, kim naprawdę jest, różni się od tego, jaki chciał być...Pierwszy sezon składać się będzie z 10 odcinków. Wyprodukują je MGM Television i Skydance TV.