Optimus Prime będzie miał oko na "Bumblebee"

Aktor Peter Cullen , który podkłada głos Optimusowi Prime'owi w filmach, ujawnił, że jego bohater pojawi się również w spin-offie cyklu.Mowa o, czyli opowieści o młodości sympatycznego żółtego Autobota będącego prawą ręką Prime'a. Na razie nie wiadomo, czy Optimus dostanie w filmie dużą rolę, czy też będzie to tylko cameo.Akcja widowiska ma się rozgrywać w 1987 roku. Bumblebee znajduje schronienie na złomowisku położonym obok małego kalifornijskiego miasteczka. Zdemolowanego żółtego Volkswagena Garbusa znajduje Charlie ( Hailee Steinfeld ). Dziewczyna przywróci go do życia, otwierający tym samym drzwi do wielkiej przygody.Premiera: 21 grudnia 2018.