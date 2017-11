Orient Express nie dogonił Thora

Dobra passa Disneya trwa w najlepsze. Dzięki trzeciemui rekordowym wynikomw Meksyku zagraniczne wpływy wytwórni właśnie przekroczyły 3 miliardy dolarów. To trzeci rok z rzędu, kiedy studio bije tę magiczną granicę.W naszym zestawieniunie miał rywali i pozostał na pierwszym miejscu. I to pomimo faktu, że nie trafił na żaden nowy rynek. Obraz zgarnąłnotując w większości krajów małe spadki w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Najlepszym rynkiem są Chiny, skąd pochodzi 21,6 mln dolarów. Widowisko pozostało tam numerem jeden. Jest też liderem lokalnych box-office'owych rankingów w: Hongkongu, Indonezji, Korei Południowej, Malezji, Nowej Zelandii, Filipinach, Tajwanie, Australii, Argentynie, Boliwii, Chile, Kolumbii, Ekwadorze, krajach Ameryki Środkowej, Peru, Wenezueli, Belgii, Czechach, Danii, Francji, Islandii, Norwegii, RPA, Hiszpanii, Bahrajnie, Węgrzech, Kuwejcie, Omanie, Szwajcarii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na Ukrainie.Zagraniczne wpływy trzeciegowynoszą obecnie 438,5 mln dolarów. Widowisko pobiło więc właśnie wynik(409,2 mln dolarów). W tym tygodniu – pomimo wejścia już w środę– pobije(473,8 mln dolarów) i(475,3 mln). Wszyscy spodziewają się, że będzie siódmą premierą tego roku, która poza granicami USA zarobi co najmniej pół miliarda dolarów. Czy jednak staćna zostanie najbardziej kasowym tytułem MCU tego roku, tego na razie nie wiadomo.ma na swoim koncie 546 milionów dolarów.Po świetnym starcie przed tygodniem w Wielkiej Brytaniizalicza kolejne udane debiuty. Dzięki temu w naszym zestawieniu znalazło się na miejscu drugim z wynikiem ok.. Film dobrze sprzedał się w Chinach, choć 19 milionów dolarów nie wystarczyło do pokonania. Z Rosji pochodzi 4,6 mln dolarów (od premiery 5,7 mln), a z Australii 2,4 mln (od premiery 3 mln). Pomimo wejścia do kin drugiego, w Wielkiej Brytanii film Kennetha Branagha zanotował zaledwie 9-procentowy spadek i łączne wpływy w tym kraju wynoszą już 17,5 mln dolarów.Wspomnianyzajmie trzecie miejsce. Ponieważ jednak film wprowadzają różni dystrybutorzy. Portal comScore podaje wpływy zaledwie z dwóch rynków i wynoszą one 11,5 mln dolarów. Prawie cała kwota pochodzi z Wielkiej Brytanii, gdzie widownia dopisała. Obraz zarobił tam 8,3 mln funtów (10,9 mln dolarów), co oznacza poprawienie wyniku otwarcia pierwszegoo 62% (5,1 mln funtów)!Różnice pomiędzy kolejnymi tytułami są tak niewielkie, że bez ostatecznych danych trudno wyrokować o miejscach. Wydaje się jednak, że czwartym tytułem w zestawieniu będzie, które w Meksyku zarobiło kolejne. Tamtejsza widownia naprawdę oszalała na punkcie animacji Pixara. W lokalnej walucie wpływy wynoszą 792 mln pesos. Wkrótce stanie się najbardziej kasowym filmem w tym kraju. Obecnie zajmuje drugie miejsce za(827 mln pesos).W okolicachzarobiła też. Portal comScore podanej wyższy wynik (8,6 mln), ale część z tej kwoty pochodzi z przedweekendowych pokazów w kilku krajach Ameryki Południowej, gdzie obraz wszedł do kin (nie odnosząc sukcesu).Naszacujemy weekendowe wpływy komedii. Portal comScore podaje 8,5 mln dolarów dodając czwartkowe wyniki z premierowych pokazów w Niemczech, Austrii i niemieckojęzycznych kantonach Szwajcarii.