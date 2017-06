Oryginalni pogromcy duchów jednak spotkają pogromczynie duchów?

3 2 1



Dużo ostatnio słychać o pogromcach duchów. Dopiero co gwiazdą nagłówków był Dan Aykroyd , który uznał , że porażka ostatniego filmu, kobiecego, to wina reżysera Paula Feiga , a już głos zabrał Ivan Reitman Reitman , reżyser dwóch oryginalnych filmów o pogromcach i producent nowej wersji, nie postanowił jednak nikogo krytykować. Wręcz przeciwnie. Twórca ma nadzieję na połączenie starego z nowym. Podczas facebookowego czatu z okazji "Ghostbusters Day" reżyser zdradził swoje plany., powiedział reżyser., dodał Reitman Co powiecie na to, by Kristen Wiig Melissa McCarthy spotkały się z Billem Murrayem Danem Aykroydem , którzy tym razem - inaczej niż w filmie Feiga - zagraliby Petera Venkmana i Raya Stantza? A jak się Wam widzą międzynarodowe wersje pogromców duchów? czy pomysł na pojawienie się koreańskich lub chińskich duchów oznacza, że tylko azjatycki kapitał i takaż publiczność mogą ocalić serię?