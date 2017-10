Osadnicy z Catanu założą kinowe uniwersum

W 2015 roku informowaliśmy, że Gail Katz ) zakupiła prawa do adaptacji "Die Siedler von Catan". Teraz wiemy już, z którą wytwórnią producentka będzie współpracować przy tworzeniu kinowego widowiska. Jej wybór padł na Sony.Scenariusz filmu zatytułowanegoprzygotuje nowa twarz w Hollywood, Blaise Hemingway. W planach jest realizacja całego cyklu filmów, które rozbudują mitologię oryginału."Die Siedler von Catan" to gra planszowa. W Polsce znana jest jako. Powstała w 1995 roku. Jej twórcą jest Klaus Teuber. Każdy z graczy reprezentuje tytułowych osadników zakładających kolonie na wcześniej niezamieszkanej wyspie Catan. Wyspa składa się z wyłożonych losowo na początku każdej gry heksagonalnych żetonów wyobrażających różne rodzaje terenu: las, pola uprawne, łąki, góry, wzgórza i pustynię. Na każdym polu umieszczony jest żeton z liczbą. Wyspę otacza morze, a na wybrzeżu znajdują się porty. Osady zakładane przez graczy dostarczają ich właścicielom surowców naturalnych, zależnie od przylegającego do nich terenu oraz od rzutu kośćmi w każdej turze. Surowce naturalne są używane do budowania dróg, rozbudowywania osad w miasta oraz nabywania kart rozwoju.Gracze mogą handlować surowcami, które wyprodukują zarówno pomiędzy sobą, jak i przy pomocy portów. Ten ostatni sposób jest jednak bardzo kosztowny lub ograniczony do jednego rodzaju surowców. Ponieważ bardzo trudno jednemu graczowi wyprodukować wszystkie surowce potrzebne do rozwoju, odpowiednio podejmowane decyzje handlowe są istotnym elementem strategii prowadzącej do sukcesu. Interakcję pomiędzy graczami komplikuje również istnienie złodzieja, który kradnie graczom surowce i utrudnia ich produkcję. W grze nie występują elementy walki. Oprócz używania złodzieja, niepodejmowania handlu z innymi graczami oraz blokowania rozwoju ich dróg i osad, nie ma możliwości wyrządzenia szkody przeciwnikom."Osadnicy z Catanu" są jedną z najpopularniejszych gier wśród pracujących w Dolinie Krzemowej oraz na uniwersyteckich kampusach. Jej fenomen opisany został m.in. w magazynach "Wired" i "The New Yorker".