Oscar Isaac członkiem Rodziny Addamsów

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, MGM szykuje się do realizacji animacji. Teraz poznaliśmy pierwszą gwiazdę projektu. Głosu Gomezowi użyczy Oscar Isaac . Będzie to jego debiut w kinie animowanym.Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Scenariusz przygotowała Pamela Pettler ). Całość wyreżyseruje Conrad Vernon ).Addamsowie to bogata i ekscentryczna rodzina kochająca się w makabrze. Są zupełnie nieświadomi tego, że ich zachowanie dla przeciętnego Amerykanina jest co najmniej dziwne, a zazwyczaj przerażające. Twórcą rodziny jest rysownik Charles Addams. Rozpoczął on tworzenie historyjek będących satyrą na amerykańską rodzinę w 1938 roku. Publikowano je w New Yorkerze do jego śmierci w 1988 roku.Premiera filmu zaplanowana jest na październik 2019 roku.