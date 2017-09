Oscary 2018: "Logan" daje znak do początku walki o statuetki

3 2 1



Choć wyścig o Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny trwa w najlepsze już od tygodni, to walka o pozostałe statuetki zaczęła się dopiero teraz. Jako pierwsza do rywalizacji stanęła wytwórnia 20th Century Fox. Studio właśnie rozesłało członkom Akademii płyty z filmemSzefowie 20th Century Fox zdają sobie sprawę z tego, że walka o nominacje dlanie będzie łatwa. Szczególnie w kategorii najlepszy film. Marcowe premiery są zazwyczaj ignorowane przez Akademię. Od 2001 roku tylko jeden obraz wprowadzony tak wcześnie zdołał wywalczyć nominację w tej kategorii –Fox wierzy jednak w to, żenie będzie traktowany jako film komiksowy, lecz jako produkcja dojrzalsza i poważniejsza. Ma też nadzieję, że pomoże mu fakt, iż jest to wciąż jedna z najlepiej ocenianych przez recenzentów premier tego roku (ze wskaźnikiem na RT wynoszącym 93%). Wyścig po Oscary jednak dopiero się zaczyna, a Fox ma jeszcze kilka tytułów, które będzie ostro promować wśród członków Akademii.